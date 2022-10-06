Медведев о восьмом пакете санкций: «В аду девять кругов, так что резервы еще есть»

С кругами ада сравнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев санкционную политику в отношении России. Он заявил, что несмотря на вводимые ограничения российская экономика справляется трудностями, в то время как в западных странах бьет рекорды инфляция.

«„Адские санкции“ пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть», — написал он в своем телеграм-канале.

Несмотря на ужесточение санкций, экономика России демонстрирует весьма «приличную жизнеспособность», убежден Медведев. Он отметил, что в стране постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. «Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%. Большую устойчивость демонстрирует ВВП, который к концу года сократится куда меньше предполагавшегося», – считает он.

В то же время на Западе дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги, а люди «от отчаяния выходят на митинги», написал зампред Совбеза РФ. «По данным Евростата, в еврозоне наблюдается рекордная за последние десятилетия инфляция – более 9%. <…> Дошло, видимо, что теперь они могут остаться без газа навсегда», – добавил он.

Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии, убежден Медведев. «При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента», – подытожил он.

Напомним, сегодня ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций. В частности, он включает в себя запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет, продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования и другие ограничения.