НАТО не примет в свой состав Украину, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, соседи не готовы дать Киеву никаких гарантий, даже несмотря на то, что «люто ненавидят Россию».

«В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Киевский режим, по его словам, понимает, что для него никаких гарантий безопасности и «светлого будущего» нет и быть не может. «Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с ее фигурантами», – считает зампред Совбеза РФ.

В мае киевские власти заявляли о планах вступить в НАТО после окончания спецоперации – об этом, в частности, сообщал украинский посол Андрей Мельник. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что перед спецоперацией заверил Президента России Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. По его словам, Украина в альянс не вступит как минимум 30 лет.