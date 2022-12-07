Медведев о попытке «госпереворота» в Германии: «Шольцу такой разворот явно на пользу»

«Заговорщики» в Германии правы в том, что их страна не обладает суверенитетом на своей территории, а решения принимают в США. Об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее в Германии арестовали 25 правых экстремистов, которых подозревают в подготовке госпереворота, а всего местная полиция подозревает 52 людей.

«Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу», – заявил Медведев.

Он добавил, что решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», а также прокомментировал информацию о том, что «заговорщики» якобы связаны с Россией.

«А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока», – сказал замглавы Совбеза.

Напомним, в мае украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» после того, как тот отказался поехать в Киев из-за того, что там отказались принять Президента Франка-Вальтера Штайнмайера.