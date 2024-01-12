Медведев о помощи Украине: Выделяйте им свои миллиарды, всё будет с блеском разворовано

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Выделяя миллиарды долларов на помощь Украине страны Европы и США могут быть уверены, что они будут сразу же «с блеском разворованы». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав в своем Telegram-канале власти Киева «продажными бандеровцами» с генетической тягой к воровству.

«В этом вся философия украинской элиты (не только бандеровского разлива, кстати). А тут так свезло, так свезло!

Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки», — поделился своим пониманием ситуации политик.

Экс-президент напомнил о недавней публикации в газете The New York Times о примерно 40 тыс. единиц оружия на общую сумму 1 млрд долларов, выделенных Киеву, о судьбе которых не смог отчитаться Пентагон.

«Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи», — добавил Медведев.