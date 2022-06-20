Медведев о переговорах с США по СНВ-III: Пусть сами приползут и попросят

Россия и Соединенные Штаты на сегодняшний день не ведут никакого взаимодействия или переговоров, в том числе по вопросам стратегического вооружения, однако «размораживать» отношения двух стран не нужно. Своим видением ситуации поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Рассуждая о возобновлении переговоров по СНВ-III, Медведев заявил, что в прошлом году ситуация была другой. Об этом говорил и Президент РФ Владимир Путин, продливший действие договора СНВ-III на пять лет путем обмена нотами с американским лидером Джо Байденом.

«А сейчас все: dead zone», — добавил зампред Совбеза РФ. По его мнению, власти Америки должны сами признать необходимость диалога по стратегическим вооружениям. «Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — добавил Медведев.

СНВ-III — договор России и США о взаимном сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений. Стороны согласились уменьшить число развернутых ядерных боезарядов до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Сегодня это единственный действующий договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.