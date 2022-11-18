Медведев о финансовой помощи Киеву: Америка всегда бросала своих лучших «сукиных сынов»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал требование республиканцев в американском Конгрессе проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине. По его мнению, такие требования будут теперь слышаться все чаще, так как обычных американских граждан волнует, куда направляются средства. Тема денег для Украины «становится токсичной в США», считает он.

«Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины. Это было неизбежно, таковы законы политического жанра», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Средства «на милитаризацию украинского режима» продолжат выделять, но делать это будет все сложнее, а настроение у обычных американцев будет портиться, считает он. «Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена», — написал зампред Совбеза, добавив, что эта ситуация будет длиться до тех пор, пока США не приостановят финансовую помощь Украине.

«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших „сукиных сынов“. Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России», — убежден Медведев.

Напомним, ранее стало известно, что демократы внесли в Конгресс законопроект, предполагающий аудит выделяемых Киеву средств. Также они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование.