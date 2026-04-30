Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

На данный момент ни одна армия мира не способна справиться с «роем дронов». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа (видео опубликовано в канале политика на платформе МАКС).

«Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», – поделился своим видением ситуации Медведев.

Соответствующая задача, по его мнению, является очень сложной и многокомпонентной, требующей применения современных компьютеров и технологий искусственного интеллекта. «Потому что когда летит сто штук [БПЛА], вы сами понимаете, сбить их очень сложно», – сказал он.

Вместе с тем, по оценке экс-президента России, и без применения роями беспилотники «сковывают всю боевую активность» в так называемой kill zone, причем эта зона гарантированного уничтожения все время расширяется, с прежних 10 километров до нынешних 30, а в перспективе – и более.

К тому же, добавил зампред Совбеза РФ, на дронах обычные двигатели заменяются реактивными, они летят быстрее. Такие БПЛА представляют реальную угрозу как для государства, так и для населения страны, пояснил он.

В целом Дмитрий Медведев выразил уверенность, что гонка военных технологий (а «не просто гонка вооружений») будет продолжаться в ближайшие десятилетия.