Руc Тат
Политика 14 ноября 2025 20:38

Медведев назвал Зеленского «гнойным фурункулом», а его положение цугцвангом

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу Украины Владимира Зеленского «зеленой гнидой» и «гнойным фурункулом». Соответствующий пост Медведев выложил в своем канале МАХ.

Зампред в своем блоге прокомментировал положение, в котором оказался Зеленский в связи с окружением ВСУ силами ВС РФ на Донбассе, нарастающими проблемами в энергетике Украины и коррупционным скандалом с участием ближайшего окружения Зеленского.

«Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске… В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. В жизни всё иначе: обдолбанный паяц может ещё поплясать какое-то время. Совсем недолгое. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесён над ним, и вскрытие гнойника неизбежно», - пишет Медведев.

#Дмитрий Медведев #Владимир Зеленский #Украина
