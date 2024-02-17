Медведев назвал «хорошо забытым старым» соглашение между Украиной и ФРГ

Фото: https://t.me/medvedev_telegram

Соглашение между Украиной и ФРГ по безопасности — это новый союз нацистов с бандеровцами, заявил в своем телеграм-канале зампред Свобеза России Дмитрий Медведев.

«Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles!» — написал он.

Сообщение сопровождает намеренно «состаренное» фото Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Таким образом, Медведев отразил «преемственность» современных договоренностей между странами.