Медведев назвал вооруженный мятеж попыткой срежиссированного госпереворота

Действия организаторов вооруженного мятежа полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также не исключил, что в этих событиях принимают участие иностранные специалисты, назвав такой сценарий «вполне вероятным».

«Все понимают, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам. Спекуляции на тему былых обид Пригожина, невыполнения неких обязательств Минобороны, „ударов“ по тылу, коррупции чиновников — это брехня», – цитирует РИА Новости ответ Медведева журналистам на вопрос о том, как он видит ситуацию.

До сих пор в истории не было примеров, чтобы «крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов», добавил Медведев. Такой кризис чреват тем, что поставит мир на грань уничтожения, сказал он, подчеркнув, что Россия такого развития событий не допустит.

Напомним, с обращением к россиянам по поводу попытки вооруженного мятежа сегодня обратился Президент Владимир Путин. Он назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство страны, и подчеркнул, что готовившие мятеж «понесут неминуемое наказание».

Также глава государства провел переговоры с лидерами нескольких стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности помочь и внести свой вклад в урегулирование ситуации в России.