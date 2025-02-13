Медведев назвал важным для всего мира разговор Путина и Трампа

Состоявшийся накануне телефонный разговор Президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа очень важен для мира. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Предыдущая Администрация США свернула все контакты на высшем уровне, желая наказать и унизить Россию. Результат – мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром. Вправе вводить незаконные санкции, вправе поражать наших граждан в правах, вправе вести гибридную войну против нашего народа, вправе казнить и миловать», – написал Медведев.

Он также отметил, что это была грубейшая ошибка, которая чуть не стоила человечеству его пребывания на Земле. Более того, если США так и не осознают необходимость диалога с Россией, угроза для мира станет еще острее.

«В нашем маленьком, противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты. Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство (бюрократия США). И понять, что контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение такой стране, как Россия», – подчеркнул зампред.

Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся 12 февраля. В частности, лидеры обсудили тему урегулирования конфликта на Украине.