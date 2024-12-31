Медведев назвал уходящий год временем испытаний и достижений

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал уходящий 2024 год как время сложных испытаний и серьезных достижений для России. Новогоднее видеообращение политик разместил в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, завершается 2024 год. В нашей памяти он останется и как год очень сложных испытаний, и как год серьезных достижений», — заметил Медведев.

«Мы будем вспоминать уходящий год как время героев, которыми мы гордимся и с которых берем пример», — сказал экс-президент РФ, уточнив, что в первую очередь речь идет о сражающихся на фронте и работающих на производстве в тылу. «Наши сердца вместе с ними», — заверил он.

Медведев также напомнил о 80-летии Победы, которое будет отмечаться в наступающем году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

«В славной истории России мы черпаем силу и стойкость, храним верность высоким идеалам, на которых нас когда-то воспитали, чтим традиции прошлого, чтобы уверенно идти в будущее», — отметил в связи с этим он.

«Вместе мы огромная сила, нас не сломить никому. Наперекор любым трудностям и угрозам мы сохраняем и укрепляем самое главное — единство и сплоченность нашего многонационального народа, вкладываем особый смысл в понятие „патриотизм“», — выразил уверенность Медведев, пояснив, что патриотизм воплощается в конкретных делах.

«Наш национальный характер — это беззаветная любовь к Родине, созидательная энергия и ответственность, взаимовыручка и внимание к людям, достоинство и сила духа», — убежден Дмитрий Медведев. Перечисленные качества, присущие, по его оценке, гражданам РФ, он назвал «залогом великих побед России, ее счастливого и мирного будущего».