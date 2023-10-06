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Медведев назвал точку, от которой должны начаться переговоры по Украине
В текущем виде переговоры по Украине, какими их видит Запад, не нужны и даже вредны для России. Их цель — дать передышку Киеву, помочь ему накопить силы и параллельно ослабить РФ. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с военными в Ульяновской области.
«Притом что от самих переговоров как инструмента Россия никогда не отказывалась, наш Президент [Владимир Путин] неоднократно об этом говорил. Вопрос о том, о чем мы переговариваем, с какой точки начинаем. А точка здесь очень простая — надо признать реалии», — заявил он.
По мнению Медведева, реалии заключаются в том, что непрекращающаяся военная и финансовая помощь Киеву вызывает возмущение жителей не только Европы, но и даже Соединенных Штатов. Таким образом, в передышке нуждается не только Украина, но и ее западные союзники.
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