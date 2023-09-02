Медведев назвал страны Запада «нацистской коалицией» из-за поддержки Украины

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале охарактеризовал страны Запада «нацистской коалицией» из-за их поддержки Украины и заявил о невозможности примирения с ними.

«<…> [Президент США Джо] Байден, [Премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [Федеральный канцлер Германии Олаф] Шольц, [Президент Франции Эмманюэль] Макрон, [Премьер-министр Италии Джорджа] Мелони <…> — прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — поделился экс-президент РФ своим пониманием внешнеполитической ситуации.

В отношении не столь значительных стран и их руководителей Медведев использовал еще более грубую лексику. Польшу он назвал «гнуснейшей», скандинавские страны — «оскотинившимися», Японию — «милитаристской». Об Австралии, Новой Зеландии и государствах Балтии политик высказался даже резче, применив зоологические метафоры.

Необходимость именно такого отношения Дмитрий Медведев объяснил тем, что украинские лидеры «всё чаще говорят о необходимости „привлечения к ответственности всех русских“», под которыми подразумеваются все граждане РФ. «Где-то такое уже было, а?» — написал он, намекая, видимо, на нацистскую Германию.

В завершение своей записи зампред Совбеза посоветовал «не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся», скрыто противопоставив присущие, на его взгляд, России традиционные ценности и нынешние нравы стран Запада.