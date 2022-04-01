Медведев назвал российское продовольствие «грозным оружием» против многих стран
От поставок из России зависит продовольственная безопасность многих стран. Экспорт сельхозпродукции из РФ сейчас превышает экспорт вооружений, что делает продовольствие «тихим, но грозным оружием» России, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Помню, во время моего детства СССР закупал зерно у Канады. Было странно, самая большая страна, а пшеница — за доллары. Сегодня картинка совсем другая: Россия — крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем. И в последние годы крупнейший экспортер пшеницы», — заметил он.
Медведев подчеркнул, что от российских поставок напрямую зависит продовольственная безопасность многих государств, поэтому «получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие. Тихое, но грозное».
По его данным, за 2021 год объем экспорта сельхозпродукции из РФ составил 37 млрд долларов.
В заключение зампред Совбеза отметил, что список продуктов, запрещенных к ввозу из недружественных государств, стоит расширить.