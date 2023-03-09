Медведев назвал причину американской «эпической драмы» с «Северными потоками»

Поток новостей о том, кто же взорвал «Северные потоки», нужен США для сокрытия настоящих виновников. Так, поэтому в деле появляется неизвестная «проукраинская группировка», которая, как подчеркивается, никаким образом не связана с киевскими властями, полагает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Ответы вполне понятны, учитывая сегодняшние настроения европейцев, которым все меньше нравится перспектива оплаты из собственного кармана все новых пакетов санкций, поставок оружия на Украину, энергетический кризис и падение уровня жизни в когда-то благополучных странах», — заметил он в своем телеграм-канале.

Однако «эпическая драма» оказалась недостаточной, чтобы убедить даже западных зрителей, которых заинтересовал резкий отход от «российского следа», а также другие «неудобные вопросы».

Америке было выгодно выставить виновников терактов именно гражданами «ни из какого государства», «гражданами мира» и «просто борцами с Московией». Ведь «если еще и газопроводы подорвали украинские нацики, а вовсе не Россия, — какой смысл их поддерживать огнем, мечом и денежными переводами? Чтобы запудрить европейцам мозги, похоже, весь этот дешевый фильмец и создан», резюмировал Медведев и порекомендовал ожидать продолжения развернувшегося «боевика».