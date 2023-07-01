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Руc Тат
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Политика 1 июля 2023 11:49

Медведев назвал «позитивную сторону» применения Польшей ядерного оружия

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Польские власти не ограничатся размещением ядерного оружия на территории страны. Если их просьба будет удовлетворена, поставленное оружие обязательно будет применено, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что решение о применении или неприменении будет приниматься «маразматиками за океаном», то есть Вашингтоном и НАТО.

«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя вопрос журналиста ТАСС о последствиях желания Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

#Дмитрий Медведев #польша #ядерное оружие
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