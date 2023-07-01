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Медведев назвал «позитивную сторону» применения Польшей ядерного оружия
Польские власти не ограничатся размещением ядерного оружия на территории страны. Если их просьба будет удовлетворена, поставленное оружие обязательно будет применено, уверен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что решение о применении или неприменении будет приниматься «маразматиками за океаном», то есть Вашингтоном и НАТО.
«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть. Ну и другие исчезнут, увы», — написал он в своем телеграм-канале, комментируя вопрос журналиста ТАСС о последствиях желания Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).
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