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Политика
21 января 2023  13:35

Медведев назвал «новой Отечественной» конфликт с Украиной и Западом

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия – великая страна, которая привыкла бороться до конца. 

«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что победа будет за Россией – как в 1812-м и 1945-м.

Боррель на церемонии, где ему вручали премию форума «Новая экономика», заявил, что было бы абсурдно думать о проигрыше России в конфликте на Украине, и призвал продолжать вооружать киевский режим.  

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что страна неизбежно выполнит задачи военной спецоперации на Украине.

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