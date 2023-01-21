Медведев назвал «новой Отечественной» конфликт с Украиной и Западом

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия – великая страна, которая привыкла бороться до конца.

«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что победа будет за Россией – как в 1812-м и 1945-м.

Боррель на церемонии, где ему вручали премию форума «Новая экономика», заявил, что было бы абсурдно думать о проигрыше России в конфликте на Украине, и призвал продолжать вооружать киевский режим.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что страна неизбежно выполнит задачи военной спецоперации на Украине.