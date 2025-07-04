Медведев назвал любовь к Родине главным качеством для госслужащего

Любовь к своей стране является ключевым качеством для любого государственного служащего, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с участниками второго потока федеральной программы «Время героев».

Как сообщается на официальном сайте программы, Медведев во время выступления подчеркнул значение моральных ориентиров для тех, кто работает в сфере государственного управления.

«Самое главное, что у вас есть – любовь к России. Невозможно заниматься государственным управлением, если вы не любите свою страну. Любовь к Родине – важнейшее качество для государственного служащего. Уверен, что вы сохраните эту любовь в своем сердце и она поможет вам в достижении поставленных целей», – отметил он.