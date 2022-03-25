Медведев назвал «глупым» расчет Запада повлиять на власть РФ через давление на бизнес

Ограничивая российский бизнес, Запад зря надеется повлиять на власть, это бессмысленные, глупые и дурацкие расчеты, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, российские бизнесмены оказались «без вины виноватые», никто из них не способен изменить позицию руководства РФ ни на йоту.

«Если говорить о бизнесе, это тоже часть нашего общества и крупный бизнес в том числе — они, что называется, без вины виноватые. Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак», — пояснил Медведев.

Он считает, что у власти и бизнеса разные задачи, и тот, кто управляет государством, ориентируется, прежде всего, на интересы народа России. А тот, кто управляет собственным бизнесом, занимается только этим. «Поэтому расчеты на то, что, ограничивая российский бизнес, они каким-то образом повлияют на власть, они абсолютно бессмысленны, они просто глупые, дурацкие», — добавил собеседник агентства.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.