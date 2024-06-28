Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил новых должностных лиц в НАТО и ЕС. Всех их, уверен он, объединяют ярая русофобия и жажда наживы.

Первым Медведев рассмотрел будущего генерального секретаря альянса — бывшего Премьера Нидерландов Марка Рютте. За короткое время тот из умеренного политика превратился в русофоба и «верного атлантиста», сторонника еще более жестких санкций.

Сохранившую пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Медведев сначала сравнил с «волжской воблой среднего размера», а затем с «сушеной воблой». Он напомнил, что фон дер Ляйен замешана в скандале с закупками вакцин Pfizer по завышенной цене, а в годы работы министром обороны ФРГ уличена в коррупции.

«С 2019 года Урсула встала во главе Еврокомиссии, где по-мужски муштрует своих комиссаров с небинарной гендерной идентичностью. В то же время она мазохистски предана заокеанским хозяевам и готова к любым формам проявления любви к геронтологическим плейбоям из Вашингтона. Постоянно несет злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений», — охарактеризовал ее российский политик в своем телеграм-канале.

Будущий шеф европейской дипломатии — в настоящее время Премьер-министр «сверхдержавы» Эстонии Кая Каллас вместе с мужем тоже замешана в скандале. Он вел дела с российскими компаниями и за 2022-2023 годы заработал на таком сотрудничестве около 1,5 млн евро, а она инвестировала в его бизнес.

Подводя итоги, Медведев пожелал новым назначенцам Евросоюза и НАТО «всего наилучшего»: провалов и крупных проблем.

«А вообще, говоря более серьёзно, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. Ждём появления какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана», — заключил он.