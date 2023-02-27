Медведев назвал две точки невозврата между Россией и Западом

Истеричная реакция Запада на присоединение Крыма к РФ, а также поддержка агрессии Грузии в отношении Южной Осетии стали двумя точками невозврата для России и Запада. Именно в конечном счете привели к началу специальной военной операции, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«„Точками невозврата“ можно считать две даты. Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую Родину», — поделился он в статье для «Известий».

Он напомнил, насколько «бешеной и бессильной» была реакция Запада. И продолжает быть таковой до сих пор.

«Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины — особую „Антироссию“, о которой написал Президент нашей страны [Владимир Путин]», — говорится в статье.

В заключение Медведев связал с Западом латинское изречение «Deus quos vult perdere dementat prius». «Кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума», — подчеркнул зампред российского Совбеза.