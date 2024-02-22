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Медведев назвал две причины, почему России нужно взять Киев
России еще придется много и серьезно работать в рамках специальной военной операции. Где ей нужно остановиться, пока неизвестно, однако Киев в конечном счете должен быть взят, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время», — заявил он в интервью российским СМИ (видеофрагмент опубликован в его телеграм-канале).
Медведев назвал две причины, по которым этот город должен быть взят. Во-первых, это исконно русский город, во-вторых, от него исходит серьезная интернациональная угроза существованию России.
«Потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности РФ.
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