Медведев назвал число контрактников, вступивших в ВС России в этом году

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С начала года контракт с Вооруженными силами России заключило более 231 тыс. человек, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, за последние месяцы систему отбора на службу по контракту удалось адаптировать к условиям специальной военной операции. Также повышена социальная защищенность военнослужащих и членов их семей.

«Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест», — заметил он на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. Фрагмент выступления опубликован в телеграм-канале Медведева.

Зампред Совбеза подчеркнул, что последний вопрос, несмотря на отработанную схему, требует постоянного контроля.

По его словам, задача остается прежней — максимально повысить престиж службы по контракту. Еще одна мера, принятая для этого, — устранение дисбаланса между денежными довольствиями мобилизованных и контрактников. Кроме того, во всех субъектах России действуют региональные стимулирующие и компенсационные выплаты.

«Результаты этих и других мер государства очевидны: по данным Минобороны, с 1 января по 3 августа текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек», — подытожил он.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.