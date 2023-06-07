Медведев: Наступление ВСУ не стало неожиданностью — у Киева нет другого выбора

Контрнаступление ВСУ не стало неожиданностью, поскольку у Киева нет другого выбора. Об этом заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале.

«Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие», — написал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что «разочарование хозяев» может стоить Владимиру Зеленскому и его офису не только постов, но и самой жизни.

При этом Медведев призвал не «недооценивать противника».

«Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли. Поэтому сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ», — сказал зампред Совбеза.

Он отметил, что у российской армии существенное преимущество не только в авиации, бронетанковых силах и высокоточном оружии, но и в моральном плане.