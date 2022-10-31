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Ру Тат
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Политика
31 октября 2022  18:28

Медведев нашел «странные» связи между работой ПВО и отсутствием света и воды на Украине

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На Украине обнаружилась «странная закономерность»: чем лучше работают силы ПВО, тем хуже в стране обстоят дела с электричеством и водой. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине, — иронично отметил он. — Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой».

В заключение он добавил, что такой парадокс следует «вдумчиво изучить».

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима».

#Дмитрий Медведев #спецоперация на Украине
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