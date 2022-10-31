Медведев нашел «странные» связи между работой ПВО и отсутствием света и воды на Украине
На Украине обнаружилась «странная закономерность»: чем лучше работают силы ПВО, тем хуже в стране обстоят дела с электричеством и водой. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине, — иронично отметил он. — Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой».
В заключение он добавил, что такой парадокс следует «вдумчиво изучить».
Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима».