Медведев нашел «странные» связи между работой ПВО и отсутствием света и воды на Украине

На Украине обнаружилась «странная закономерность»: чем лучше работают силы ПВО, тем хуже в стране обстоят дела с электричеством и водой. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине, — иронично отметил он. — Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой».

В заключение он добавил, что такой парадокс следует «вдумчиво изучить».

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима».