Если Франция отправит на Украину своих военнослужащих, они станут приоритетной целью для Вооруженных сил России. Многочисленные потери, которые невозможно скрыть, станут настоящей гильотиной для французских властей, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей», — написал он в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что скрыть массовую гибель профессиональных военных Франция уже не сможет. После этого ее власти будут «порезаны на части» разъяренными гражданами и оппозицией, которых долгое время уверяли в неучастии Франции в противостоянии с Россией. Также это послужит уроком для всех европейских политиков, выступающих за отправку войск на Украину.

В заключение Медведев напомнил строки из стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России»:

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов.