Медведев напомнил, что удары по ядерным объектам грозят повторением Чернобыля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с обострением на Ближнем Востоке подчеркнул высокую опасность атак на ядерные объекты, которые могут привести к катастрофическим последствиям, сравнимым с Чернобылем. Об этом он написал в социальной сети Х, сообщает ТАСС.

«Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — отметил он.