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Политика 19 июня 2025 22:56

Медведев напомнил, что удары по ядерным объектам грозят повторением Чернобыля

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в связи с обострением на Ближнем Востоке подчеркнул высокую опасность атак на ядерные объекты, которые могут привести к катастрофическим последствиям, сравнимым с Чернобылем. Об этом он написал в социальной сети Х, сообщает ТАСС.

«Все, включая министра обороны Израиля с его громким заявлением о судьбе Хаменеи, должны понимать, что атаки на ядерные объекты чрезвычайно опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии», — отметил он.

#Дмитрий Медведев #Иран #Израиль #Ближний Восток
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