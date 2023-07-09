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Медведев: Надо ударить по трем станциям Украины в ответ на возможную атаку Смоленской АЭС
При подтверждении попытки киевского режима совершить атаку на Смоленскую АЭС Россия может ударить не только по трем крупным электростанциям Украины, но и по ядерным объектам в Восточной Европе. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.
«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе», – написал политик.
Он добавил, что «тут уже нечего стесняться».
Сегодня в некоторых телеграм-канале появилась информация о том, что ВСУ попытались выпустить ракеты по Смоленской атомной электростанции (филиал концерна «Росэнергоатом»), которая располагается на юге Смоленской области – в 3 км от Десногорска.
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