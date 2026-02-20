Медведев: на развитие промышленности направили более 300 млрд рублей инвестиций

Первый окружной отчётно-программный форум «Есть результат!», посвящённый развитию промышленности, провела партия «Единая Россия» в Екатеринбурге. На площадке собрались представители всех регионов Уральского федерального округа: ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, активисты партии, сообщает официальный портал «Единой России».

В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров и полпред президента в УрФО Артём Жога.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что задачи развития промышленности и обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания государства. По его словам, «Единая Россия» как правящая партия участвовала в разработке ключевых законов в этой сфере — за несколько лет принято несколько десятков таких документов. Они направлены на поддержку производства, внедрение новых технологий и подготовку кадров. Медведев отметил, что без этой работы страна могла бы подойти к периоду СВО в ином состоянии.

За время действия народной программы партии в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций. Свыше 100 миллиардов пошло на программу «Профессионалитет», 40 миллиардов — на создание инженерных школ в вузах. Благодаря этому удалось в разы увеличить выпуск военной продукции. Партия создала Центр беспилотных систем и технологий для продвижения прорывных разработок в оборонной и гражданской сферах. Также расширяется производство композитных материалов, Россия возвращается в гражданское авиастроение, растёт доля отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли.

Среди инициатив — развитие кадрового потенциала промышленности, поддержка отечественных производителей, включая приоритетную выкладку товаров в сетях и локализацию производства жизненно важных лекарств.