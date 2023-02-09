Медведев: На просьбы Зеленского о поставках оружия мы ответим производством тысяч танков

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сегодня посетил Омский завод транспортного машиностроения, где осмотрел цеха по производству танков. Комментируя вчерашнюю поездку Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, где он попросил поставить Киеву истребители, зампред Совбеза призвал нарастить производство боевой техники в России.

«Вчера наш противник, находясь за границей, клянчил танки, самолеты. Что мы должны делать? В данном случае для нас естественно увеличивать производство различного вида вооружений, военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков. Эта задача стоит, она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны», – сказал он.

Напомним, в январе Медведев пригрозил предприятиям оборонно-промышленного комплекса уголовной ответственностью за срыв гособоронзаказа.