Медведев: Мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен при необходимости

Мораторий на смертную казнь, действующий в России, может быть преодолен при необходимости защиты интересов граждан страны и государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», – написал Медведев.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны «никто не цацкался» с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу.

«Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия <...> Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», – подчеркнул зампред Совбеза.