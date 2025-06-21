Медведев: Конфликт между Израилем и Ираном может перерасти в глобальное противостояние

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Конфликт между Израилем и Ираном может перейти в глобальный. Об этом сообщает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

При этом, Медведев отметил, что «вся эта заваруха между Израилем и Ираном нашим [российским] делам очевидно не вредит».

«Большинство американцев даже не знает, где находится умирающая Украина, а команда [президента США Дональда] Трампа, которая совсем не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт, теперь сильно напряжена. Тут ведь другое дело – родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем. Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, кстати, постоянно говорит и сам Трамп», – написал политик.