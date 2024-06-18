Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев: Киев зря отвергает предложения России по переговорам
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев зря отвергает предложения России по переговорам, потому что дальше может быть хуже.
Он напомнил, что «отвержение» было во время встречи, проведенной в Швейцарии. Иными словами, они (власти Украины), вернули дискуссию к самому началу.
«Напрасно. Дальше будет хуже», — цитирует Медведева РИА Новости.
Однако Киев еще может воспользоваться шансом и принять предложение Президента России Владимира Путина. Тем самым они добьются мира. В противном случае, каждое новое украинское предложение будет хуже предыдущего.
Более того, если в Киеве откажутся принять предложение российского лидера, события на Украине разовьются по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть Россия продолжит наступать и трудно сказать, где остановятся войска ВС РФ. Причем, с большой долей вероятности, это все будет не в пользу власти Украины, резюмировал Медведев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»