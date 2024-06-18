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Политика 18 июня 2024 14:25

Медведев: Киев зря отвергает предложения России по переговорам

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев зря отвергает предложения России по переговорам, потому что дальше может быть хуже.

Он напомнил, что «отвержение» было во время встречи, проведенной в Швейцарии. Иными словами, они (власти Украины), вернули дискуссию к самому началу.

«Напрасно. Дальше будет хуже», — цитирует Медведева РИА Новости.

Однако Киев еще может воспользоваться шансом и принять предложение Президента России Владимира Путина. Тем самым они добьются мира. В противном случае, каждое новое украинское предложение будет хуже предыдущего.

Более того, если в Киеве откажутся принять предложение российского лидера, события на Украине разовьются по тому сценарию, о котором сейчас говорят. То есть Россия продолжит наступать и трудно сказать, где остановятся войска ВС РФ. Причем, с большой долей вероятности, это все будет не в пользу власти Украины, резюмировал Медведев.

#Дмитрий Медведев #Украина
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