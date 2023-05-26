Медведев исключил переговоры с Украиной, пока Зеленский находится у власти

Пока Украиной руководят действующие власти во главе с Президентом Владимиром Зеленским, переговоры невозможны, но рано или поздно Киеву придется договариваться с Россией. Своим видением перспектив урегулирования конфликта поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Рано или поздно договариваться придется. Всё всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — цитирует политика РИА Новости.

Экс-президент РФ также заявил о необходимости изучать все предлагаемые мирные планы для разрешения ситуации на Украине.

Ранее Медведев предположил, что при сохранении действующих украинских властей конфликт может затянуться на десятилетия.