Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев исключил переговоры с Украиной, пока Зеленский находится у власти
Пока Украиной руководят действующие власти во главе с Президентом Владимиром Зеленским, переговоры невозможны, но рано или поздно Киеву придется договариваться с Россией. Своим видением перспектив урегулирования конфликта поделился заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Рано или поздно договариваться придется. Всё всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — цитирует политика РИА Новости.
Экс-президент РФ также заявил о необходимости изучать все предлагаемые мирные планы для разрешения ситуации на Украине.
Ранее Медведев предположил, что при сохранении действующих украинских властей конфликт может затянуться на десятилетия.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»