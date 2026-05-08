Медведев и другие единороссы возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, другие руководители и члены «ЕР» возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В числе прочих памятном мероприятии приняли участие секретарь Генерального совета «ЕР» Владимир Якушев, представители фракции единороссов в Государственной Думе, руководитель Центрального исполнительного комитета Александр Сидякин, председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов, руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин, член Высшего совета партии, Герой РФ, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, а также участники специальной военной операции и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Сладков, Семен Пегов, Александр Коц, Алексей Ивлиев и другие.

Татарстан на мемориальной акции представляли депутат Госдумы от республики Максим Топилин и депутат Госсовета РТ, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

«Для нас это не просто традиция. Это возможность еще раз сказать спасибо людям, которые прошли через страшную войну, выстояли и подарили нам жизнь, страну и будущее. И сегодня, глядя на наших бойцов, которые защищают Родину сейчас, особенно понимаешь, насколько важно хранить эту память и быть достойными своей истории», – поделился своим пониманием смысла мероприятия Руслан Шигабуддинов.