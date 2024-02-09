Медведев: Глядя на нового главкома ВСУ, испытываешь чувство ненависти и омерзения

Глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Об этом написал председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале.

Он уточнил, что ненависть испытывает ко всем причастным к распаду СССР, которая по сути была Российской империей. В результате такой трагедии исчезла огромная страна, державшая в балансе мир и порядок, пишет Медведев. Также в посте подчеркивается, что из-за распада Советского союза млн людей обрекли на страдания и смерть.

Презрение Медведев испытывает к Западу, потому что те «маниакально, исступлённо, всеми возможными способами» толкали россиян и украинцев к гражданской войне. Хотя, как подчеркивает Зампред, это «единый русский народ».

И последний, кто вызывает у Медведева чувство омерзения, – это человек ставший «бандеровским предателем», тогда как раньше был советским русским офицером. Как написал российский политик, такой человек «нарушил присягу, служит нацистам и уничтожает своих близких».