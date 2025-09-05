Медведев: Гарантии безопасности для Украины должны учитывать мнение России

Никакие «гарантии безопасности» для Украины не могут быть разработаны без учета позиции России, заявил в беседе с журналистами заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

«Они ["коалиция желающих"] собираются и рассуждают о том, какие гарантии дать этой самой Украине. А нас они спросили? Если идет конфликт, если продолжается специальная военная операция, то как минимум при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами. А они сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют это как гарантии. Никаких последствий это иметь не будет – это совершенно очевидно. Мы так к этому и относимся», – сказал Медведев.

Напомним, что встреча «коалиции желающих» прошла 4 сентября в Париже и собрала европейских лидеров, а также президента Украины Владимира Зеленского.

На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 из 35 участников коалиции подтвердили готовность отправить военный контингент на Украину после установления перемирия или подписания мирного соглашения. Еще несколько стран продолжают обсуждать свою позицию.