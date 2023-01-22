Медведев: Если конфликт на Украине затянется, сформируется новый военный альянс

В случае затяжного конфликта на Украине в какой-то момент сложится новый военный альянс из стран, которых «достали американцы» и их союзники, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подобные события происходили всегда в ходе длительных военных конфликтов, добавил он.

«И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно», – написал он в своем телеграм-канале.

Подтверждением такого исхода событий он назвал встречу стран НАТО на базе Рамштайн, в ходе которой члены альянса договорились о выделении Киеву новых тяжелых видов вооружения. По мнению Медведева, из этого следует, что Россию будут «пытаться измотать неопределенно долго», и если понадобится, что начнут изготавливать для продления конфликта новое оружие.

«Будет очень непросто», – добавил Медведев.

Напомним, о начале военной спецоперации Президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Западные страны, осудившие этот шаг, начали активно поставлять киевским властям вооружение.