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Медведев допустил прямое столкновение между Польшей, Россией и Белоруссией
Наращивание военного потенциала Польши и усиление ее присутствия на Украине могут привести к прямому конфликту между ней, Россией и Белоруссией. Таким мнением в статье для «Российской газеты» поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира, — добавил он. — И тогда Польша выполнит роль „гиены Европы“, развязавшей третью мировую войну».
В то же время многие страны Евросоюза испытывают ненависть к действующим польским властям, считая их выскочками, эгоистично пользующимися институтами ЕС и ничего не приносящими взамен. Дополнительно обостряет ситуацию линия поведения Варшавы, взятая после начала российской спецоперации.
«А после начала СВО, когда Польша присвоила себе славу яростного защитника погибающей Украины и главного союзника США в регионе, это мнение только укрепилось», — заметил Медведев.
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