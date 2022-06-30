Медведев допустил, что имущество неугодных стран будут изымать без суда

Имущество неугодных стран скоро будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, объяснив такую возможность болезненными санкциями против жителей России, передает РИА Новости.

Западные рестрикции наносят вред именно гражданам, а «не руководству государства или бизнес-элите», уверен Медведев. Такой подход может говорить о том, что базовый правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве теперь не распространяется на подсанкционные государства.

«Вполне можно допустить, что скоро имущество неугодных стран, компаний и неограниченного круга иных лиц будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений или корыстных мотивов», — считает зампред Совбеза РФ.

Напомним, западные страны ужесточили санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе.