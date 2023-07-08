Медведев: Байден пытается красиво уйти, захватив в могилу половину человечества

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Последние решения Президента США Джо Байдена, разрушительные для многих стран и всей Европы в целом, можно трактовать по-разному. Один из вариантов — американский лидер пытается «уйти красиво»: развязав ядерный Армагеддон и унеся с собой половину человечества, полагает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Сонный маразматик Байден заявил, что два года назад в Женеве отказал Президенту России в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО. Типа я молодец, не прогнулся под русских! Затем, правда, он позорно бежал из Афганистана. Потом, чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы», — перечисляет он в своем телеграм-канале.

Вслед за этим США заваливают оружием Украину, втянув ту в крайне опасный затяжной конфликт с Россией. В результате киевский режим уже завершает разрушение своей страны, а Байден продолжает способствовать этому, обещая кассетные заряды и натовские перспективы.

По мнению Медведева, есть несколько объяснений таких поступков: самый простой — что это стандартный курс для Правительства США, второй — что Байден на фоне деменции «не ведает, что творит».

«А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», — предположил зампред Совбеза России.