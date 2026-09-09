«Медведь» вместо Алистрова: тройной обмен, который спас бюджет «Ак Барса»

С фигурного катания — на пятачок «Ак Барса». Егор Соколов сменил Алистрова, сэкономил клубу деньги и воссоединился с Денисенко. О «талантливейшем игроке своего возраста», по словам Валиуллина - в материале «ТИ-Спорта»





Коллаж: Ирина Донова / "Татар-информ"

Три дня фигурного катания: история «медведя» Соколова

Путь 26-летнего хоккеиста Егора Соколова в хоккей начался не с клюшки, а с фигурного катания.

«По-моему, меня просто мама не в ту секцию отвела. Я тройной тулуп прыгал», —вспоминал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Вот только карьера фигуриста продлилась недолго.

«Меня, можно сказать, уволили с работы через три дня, сказали, что я слишком большой для этого вида спорта. В принципе я был очень большой и неуклюжий, это было точно не мое! Я пошел в фигурное катание просто с целью научиться кататься, однако мне сразу сказали, что этот вид спорта не для меня и мы с мамой поняли, что нужно пробовать себя где-то еще, поскольку я был очень неуклюжим, словно медведь», – признался спортсмен.

Мама отвела его на хоккей, но и там поначалу было тяжело.

«Выйдем на открытый каток, мама возьмет чай, "Чокопай". Три шага пройду, говорю ей: "Мам, пойдем на перекус", и так целый час. Пять минут покатаюсь, все остальное время — на перекусе», – вспоминал форвард.

Но уже в семь лет в Екатеринбурге он начал заниматься в школе «Юность».

Сначала играл в защите, но новый тренер заметил, что Соколов забивает больше нападающих, и перевел его в атаку. Так «неуклюжий медведь» нашел свое призвание.

Из Квебека в Казань: гениальный обмен и экономия миллионов

Дальше была Северная Америка — пять сезонов в АХЛ, 324 матча и 229 очков, драфт НХЛ 2020 года во втором раунде «Оттавой». В прошлом сезоне Соколов дебютировал в КХЛ за «Торпедо» и сразу заявил о себе: 40 очков (15+25) в 65 матчах регулярного чемпионата. Он описывает свой стиль предельно четко.

«Я большой, поэтому мне удобно играть под воротами – в прошлом сезоне большую часть голов забил именно оттуда. Могу укрывать шайбу в углах, отдавать передачи партнерам из борьбы», – цитирует Соколова пресс-служба казанского клуба.

Именно такой нападающий нужен был «Ак Барсу». Генеральный менеджер Марат Валиуллин объяснил:

«В межсезонье нам было важно добавить команде габаритов и мощи в игре под воротами. Егор хорошо использует свои физические данные, уверенно действует у бортов и на пятаке, может продавливать соперника», – прокомментировал подписание Валиуллин.

И вот — трехсторонний обмен. Сначала минское «Динамо» выкупило Соколова у «Торпедо», а затем обменяло его и права на защитника Владислава Колячонка в «Ак Барс». В обратном направлении отправился Владимир Алистров, который выступал за казанцев с 2025 года. В прошлом сезоне 25-летний форвард провел 43 матча и набрал 19 (8+11) очков.

Ближе к концовке сезона он перестал попадать в состав «Торпедо», а в плей-офф не появился на льду ни разу.

Владимир Алистров Фото: ak-bars.ru

И здесь «Ак Барс» выиграл не только по спортивным качествам, но и по деньгам. Зарплата Алистрова в настоящем сезоне должна была составить 53 миллиона рублей. Именно этот «тяжелый» контракт стал главной проблемой при попытках обменять игрока.

Таким образом, Казань не только избавилась от игрока, которого тренерский штаб не видел в составе, но сэкономит на зарплатной ведомости. И это при том, что по хоккейным качествам Соколов как минимум не уступает Алистрову, а по габаритам и мощи под воротами — превосходит.

«Химия» с Денисенко и дальний прицел на Колячонка

У Соколова в Казани есть важное преимущество — его здесь уже ждут. Вместе с Григорием Денисенко они выходили в одном звене за легендарную серебряную молодежную сборную России 2020 года.

«Уже списались с Гришей Денисенко – мы играли в одном звене в молодежке», — признался Соколов.

Воссоединение старого звена — это не просто сентиментальность, а готовые связи на льду, проверенные годами. Кроме того, «Ак Барс» получил права на защитника Владислава Колячонка, который в прошлом сезоне провел 13 матчей в НХЛ за «Даллас» и «Бостон», набрав 3 очка (1 гол + 2 передачи).

Валиуллин подтвердил: «За Владиславом Колячонком мы также следили не первый год, он выделялся еще на уровне молодежного хоккея», – признался генменеджер.

Владислав Колячонок с женой Марией и сыном Фото: © соцсети хоккеиста

По изначальным договоренностям, права на Колячонка должны были достаться «Торпедо» — либо от минчан, либо транзитом через «Ак Барс». Но в последний момент схема изменилась, и делиться с Нижним казанцы не планируют. Возможно, Валиуллин и генменеджер зубров Евгений Забуга договорились о дальнейших действиях по экс-игроку «Ак Барса» Данииле Журавлеве.

Защитник перешел в «Торпедо» осенью за символические 1000 рублей, что фактически было скрытой арендой. Журавлеву сейчас полноценно принадлежит нижегородцам. Соглашение между нижегородским клубом и 25-летним игроком рассчитано на 2 года.

Внешне «Торпедо» оказалось в минусе, но выбора не было: держать игрока, не нужного тренеру, не имело смысла, а Журавлев стал важным элементом основы. Что касается Колячонка – сейчас защитник на контракте в Северной Америке. Пока Колячонок играет за океаном — этим летом он подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси». Но права на него в КХЛ теперь принадлежат Казани.

Это классический «долгий ящик» — актив, который может пригодиться в будущем, если защитник решит вернуться в Россию или если его права можно будет выгодно продать.

Сам Соколов настроен решительно: «Моя задача — показывать свою игру и быть полезным команде».