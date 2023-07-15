Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведь напал на девушку у танкодрома в Магадане, она погибла
В Магадане медведь напала на девушку, в результате она погибла. Об этом сообщает Управление МВД России по Магаданской области.
Сегодня в 15 часов по местному времени (в 7 часов по Москве) по телефону 112 в дежурную часть отдела МВД по Магадану поступило сообщение, что в районе Танкодрома медведь напал на девушку.
«Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Полиция Колымы».
Напавший на человека медведь был убит, следователи СУ СКР по региону осматривают место происшествия.
Ранее, в июне, в Магадане было зафиксировано несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо попали в больницу. Охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых сочли виновными в гибели людей, информирует РИА Новости.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа