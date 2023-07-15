Медведь напал на девушку у танкодрома в Магадане, она погибла

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В Магадане медведь напала на девушку, в результате она погибла. Об этом сообщает Управление МВД России по Магаданской области.

Сегодня в 15 часов по местному времени (в 7 часов по Москве) по телефону 112 в дежурную часть отдела МВД по Магадану поступило сообщение, что в районе Танкодрома медведь напал на девушку.

«Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Полиция Колымы».

Напавший на человека медведь был убит, следователи СУ СКР по региону осматривают место происшествия.

Ранее, в июне, в Магадане было зафиксировано несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо попали в больницу. Охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых сочли виновными в гибели людей, информирует РИА Новости.