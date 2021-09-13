ФАС выявила картель на рынке медизделий, среди заказчиков товаров — учреждения Татарстана

Крупнейший в стране картельный сговор выявлен в Ингушетии. Среди заказчиков компаний оказались медицинские учреждения Татарстана.

В картель входили ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», два индивидуальных предпринимателя, их действия координировались производителем медицинских изделий – ООО «МПК «Елец». Всего картель участвовал в 7 тыс. торгах на общую сумму 9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Татарстанского УФАС.

«В результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам при наличии возможности их оптимизации. Среди тех, кто закупал медицинские изделия у участников картельного сговора, оказались медицинские учреждения Республики Татарстан», – говорится в пресс-релизе.

По данным УФАС, участники сговора использовали правило «третий лишний»: оно применяется в случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а остальные – поставщиками иностранной продукции. Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили государственные контракты между собой.

Компаниям, уличенным в картеле, грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.