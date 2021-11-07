Медучреждения Минобороны оказали помощь более 10 тыс. гражданских пациентов с Covid-19

С начала 2021 года военно-медицинские организации Минобороны России оказали помощь более 10 тыс. гражданских пациентов с Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что в первую очередь в экстренной медицинской помощи нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелым течением коронавируса, с сопутствующими системными заболеваниями и осложнениями, полученными на фоне инфекции.

Ведомство продолжает оказывать содействие в борьбе коронавирусом. Так, в Хакасии работает сводный медотряд Центрального военного округа, два многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов оказывают медпомощь населению Тульской области и Абхазии. В многофункциональных медицинских центрах военного министерства для лечения граждан задействовано более 50% коечного фонда.

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, прошедшем 1 ноября, Президент России обратился к министру обороны Сергею Шойгу с поручением помогать гражданскому населению в условиях пандемии.