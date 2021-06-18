Медтехника POZIS вызвала особый интерес в Узбекистане

Компания POZIS (входит в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) представила в Узбекистане в рамках международной выставки «Здравоохранение — TIHE 2021» современную высокотехнологическую холодильную медицинскую технику, которая сегодня широко используется в специализированных лабораториях, медицинских и фармацевтических учреждениях, как в России, так и за рубежом.

POZIS продемонстрировал серийное оборудование — медицинскую холодильную и морозильную технику, а также дезинфицирующие приборы. Большой интерес у участников медицинской выставки вызвали как ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы бактерицидные, так и низкотемпературные морозильники, в том числе специализированные холодильные приборы для хранения крови и плазмы, а также вакцин, которые сегодня активно используют при транспортировке препаратов в рамках мероприятий по вакцинации населения от СОVID-19.

Следуя мировым тенденциям рынка, POZIS системно совершенствует выпускаемую продукцию, внедряя инновационные и модернизированные решения, тем самым улучшая технические возможности медицинской техники, при этом гарантируя потребителям только высокое качество и функциональность, производимой продукции POZIS.

«Производство медицинской техники POZIS является сегодня одним из приоритетных направлений в деятельности компании. Участие в профильной выставке Узбекистана имеет для нас как производителя медицинского оборудования особую ценность. Мы открываем новые рынки. Это позволит расширить нам горизонты взаимовыгодного сотрудничества и выявить пути дальнейшего совершенствования и адаптации нашей продукции к требованиям среднеазиатского региона», — подчеркнул генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

Международная выставка «Здравоохранение — TIHE 2021» проводится в столице республики с 1995 года и является ключевым событием для медицинского сообщества Узбекистана. TIHE — авторитетная профессиональная площадка, на которой демонстрируются последние мировые достижения в области медицины и здравоохранения.

По масштабу, составу участников и посетителей, количеству представленных брендов — аналогов TIHE не имеет. С момента основания в выставке приняло участие около 3000 компаний, география участников охватила практически все континенты, включая Европу, Азию, Америку и Африку.