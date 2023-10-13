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Медсестры и водители: Минтруд рассказал, кто будет востребован на рынке труда в 2024 году
На рынке труда Татарстана в ближайшие годы будут востребованы водители, слесари, сварщики, повара, кондитеры, медсестры, лаборанты, воспитатели. Прогноз потребности экономики региона в подготовке кадров на 2024 – 2030 годы раскрыл Минтруд РТ.
«Общая потребность на 2024 год составила 36,2 тыс. человек, в том числе по ускоренной подготовке кадров – 7,5 тыс. человек, в подготовке квалифицированных рабочих в системе СПО – 11,5 тыс. человек, в подготовке специалистов среднего звена в системе среднего профессионального образования – 10,7 тыс. человек, по специальностям высшего образования – 6,5 тыс. человек», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.
Ведомство прогнозирует потребность в ускоренной подготовке водителей, газорезчиков, маляров, слесарей и других специалистов. Среди квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием будут востребованы аппаратчики, кровельщики, машинисты-крановщики, наладчики, токари и другие. Среди специалистов со средним профессиональным образованием будут также востребованы медсестры, лаборанты, воспитатели и другие.
Работодатели нуждаются в специалистах с высшим образованием по таким направлениям, как автоматизация технологических процессов и производств, ветеринария, информационные системы и технологии, лечебное дело, машиностроение, строительство, экономика, химические технологии, программная инженерия и другим.
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