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Происшествия 12 августа 2024 15:32

Медсестру из Казани судят за махинации с прививками от Covid-19

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В Вахитовском суде Казани зачитали обвинительное заключение медицинской сестре городской поликлиники №7 за махинации с вакцинами от Covid-19. Женщина добавляла в единую государственную информационную систему здравоохранения данные о гражданах, которые на самом деле не были привиты.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Светлана Кузьмина – медицинская сестра казанской городской поликлиники №7. В ноябре 2021 года ее знакомая попросила внести в базу данных информацию о том, что ее дочь прошла вакцинацию от Covid-19, хотя на самом деле этого не было. За это ей заплатили 2 тысячи рублей. Позже Светлана добавила в базу данных еще трех человек за 12 тысяч рублей.

После того, как прокурор закончил зачитывать обвинительное заключение, обвиняемая полностью признала вину. Следующее судебное заседание запланировано на октябрь, где будет объявлен приговор.

#суд #COVID-19
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