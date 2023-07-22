Медсестрам-анестезистам в Казани предлагают зарплату до 140 тыс. рублей

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Средняя зарплата медсестер-анестезистов в Казани составляет 60 тыс. рублей, для специалистов со стажем же предложение увеличивается до 140 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис SuperJob, проанализировав предложения работодателей для таких специалистов.

По данным аналитиков, самые выгодные предложения чаще всего поступают от коммерческих клиник. В Москве высшая планка составляет 200 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 185, а в Казани — 140 тыс.

Однако уровень зарплаты разнится от уровня и опыта специалиста. К примеру, от 40 до 42 тыс. рублей в Казани готовы платить медсестрам со средним медицинским образованием, действующим сертификатом, знанием законодательства о здравоохранении и современных стандартов медпомощи. Также от них требуются навыки проведения первичных реанимационных мероприятий.

На зарплаты в 42–50 тыс. могут рассчитывать сотрудники со знанием особенностей работы в операционной, опытом постановки венозных катетеров, ведения документации. Также потребуется опыт работы в коммерческой клинике и стаж медсестры-анестезиста не менее 1 года.

Соискатели с опытом более двух лет, знанием всех видов анестезиологических событий могут претендовать на вакансии с зарплатами от 50 до 67 тыс. рублей. Из желательных навыков в таких предложениях, как правило, указаны опыт медсестрой в операционной, в отделении реанимации и детской реанимации.

Кандидаты с опытом работы от 3 лет могут претендовать за зарплаты от 67 до 140 тыс. рублей. Работодатель также может потребовать от них высшее медицинское образование, сертификат о прохождении обучения «Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

Обрисовали аналитики и среднестатистический портрет медсестры-анестезиста в Казани. В 91% случаев это женщины, средний возраст которых достигает 34 года. 9% из них имеют высшее образование, средний опыт работы на одном месте составляет 4,5 года. 25% соискателей при этом заявляют, что готовы на переезд ради трудоустройства.